Kunstdiebstahl in Dresden: Festnahme dreier Tatverdächtiger

Knapp ein Jahr nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben die Ermittler mehrere Verdächtige aus dem Berliner Clanmilieu identifiziert und festgenommen. Mehr als 1.600 Beamte rückten am Dienstag zu einer Großrazzia in der deutschen Hauptstadt aus, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Dresden mitteilten. Drei Beschuldigte wurden bei den Durchsuchungen gefasst, nach zwei weiteren flüchtigen Männern wurde öffentlich gefahndet.