Komplizierte Welt einfach erklärt: Globos zweiter Streich

Globale Ungleichgewichte: Diese Grafiken aus dem zweiten Globo-Buch zeigen die Verteilung der Einwohner und des Konsums in dem Dorf, das die Welt abbildet.

Jeder Dorfbewohner repräsentiert ein Hundertstel der Weltbevölkerung, also 73,5 Millionen Menschen. Das hat etwa zur Folge, dass im Weiler Europa zwei Menschen in ihren Siebzigern leben, aber kein Kind. Die Jüngste ist die 15-jährige Odessa.

Inhaltlich orientieren sich die Autoren diesmal an den 2015 verabschiedeten nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Ihr Buch veranschaulicht die Ausgangslage – vom Kampf gegen Armut und Hunger über Investitionen in Gesundheit, Bildung und Geschlechtergerechtigkeit bis zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Frieden. Nicht alles ist schlimm. Die Grafiken dokumentieren Fortschritte im Bemühen, dass alle Menschen zur Schule gehen können. Aber sie zeigen auch die Schieflage in der Welt – etwa beim Konsum (siehe Illustration) oder beim Verbrauch von Ressourcen.