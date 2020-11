Rot-Pink-Paktvorstellung mit Punschkrapferl und Hosenträgern

Die beiden Parteichefs verwiesen in der Pressekonferenz noch einmal auf eine Reihe von - schon im Vorfeld bekannt gewordene - Inhalte. Angesprochen auf die schwierigsten Stolpersteine, versicherten beide, dass er derlei so gut wie nicht gegeben habe. „In den inhaltlichen Punkten haben wir uns oft schnell gefunden“, meinte Ludwig. Die größte Herausforderung sei eigentlich gewesen, für die Projekte gerade in der Coronakrise und damit verbundenen Einbrüchen bei den Einnahmen auch die Budgetierung sicherzustellen.

Angesprochen wurde auch die Verkehrsberuhigung in der Inneren Stadt, die nun 2022 kommen soll. Wiederkehr konnte sich einen Seitenhieb auf die Grünen nicht verkneifen: „Eine Verkehrsberuhigung heißt auch mehr Lebensqualität, es muss nur gut gemacht sein.“ Der Bürgermeister meinte wiederum - wohl ebenfalls auf den bisherigen Koalitionspartner gemünzt -, in Sachen Klimaschutz wolle man an den großen Schrauben drehen, und nicht an den medienwirksamen.