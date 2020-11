Fivers bejubeln ersten Sieg in Handball European League

Die Handballer der Fivers Margareten haben am Dienstag im dritten Spiel den ersten Sieg in der Gruppenphase der European League geholt. In der Heimpartie gegen Fenix Toulouse setzten sich die Wiener mit 37:32 (17:15) durch und dürfen nach drei von zehn Spielen weiter auf den Aufstieg in die K.o.-Phase hoffen.