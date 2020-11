ICE-Leader Graz99ers 4:3-Sieger nach Penaltys in Innsbruck

Die Graz99ers haben in der ICE Hockey League nach der 2:5-Niederlage bei Fehervar den Weg zurück auf die Siegerstraße gefunden. Die Steirer setzten sich am Dienstagabend in einer Partie der 19. Runde beim HC Innsbruck mit 4:3 nach Penaltyschießen durch und bauten ihre Führung an der Spitze der länderübergreifenden Eishockey-Liga aus. Drei Punkte beträgt nun der Vorsprung der nach elf Spielen bei 22 Punkten haltenden Grazer auf die Vienna Capitals (8 Spiele) und den KAC (10).