Zweiter Budgettag im Nationalrat beginnt mit Sozialem

Die FPÖ sah im Budget den Sozialbereich überhaupt nicht abgebildet. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch meinte in Richtung Ressortchef Rudolf Anschober (Grüne): „Wir hätten uns erwartet, dass Sie ein bisschen mehr Geld erkämpfen.“ Die Wiedereinführung der Abschläge bei der Langzeitversicherten-Person sah sie als Schritt zu einem geplanten massiven Sozialabbau in Folge der Corona-Krise.

Die Grünen setzten in der Debatte stark auf Pflege. Ihr Abgeordneter Ralph Schallmeiner warb für Community Nurses und will sich einen „pflegefreien Tag“ genauer ansehen. Sozialminister Anschober wiederum trommelte einmal mehr für den „Zukunftsjob“ Pfleger. 100.000 Mitarbeiter würden gesucht. Ohnehin sei man mittendrin in der Umsetzung der Pflegereform. Im Pensionsbereich betonte er, viel stärker als so mancher seiner Vorgänger jenen zu helfen, die es brauchten, begonnen bei den Pensionserhöhungen. Beworben wurde vom Ressortchef auch der „Frühstarterbonus“, der Personen, die zwischen 15 und 20 gearbeitet haben, eine Zusatzzahlung bringen soll.