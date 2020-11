Kufstein hofft: Tempo 80 ist nicht vom Tisch

Die Lärmschutzwand entlang der Autobahn bei Kufstein wird in den nächsten Wochen fertiggestellt.

Kufstein –Das Schreiben liegt in Wien – gewissermaßen von Grün zu Grün weitergegeben. Die (grüne) Verkehrslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe hat den Wunsch der Kufsteiner Kommunalpolitiker an die (grüne) Verkehrsministerin Leonore Gewessler weitergeschickt. Damit hat das mehrheitlich vom Festungsstädter Gemeinderat beschlossene Ansuchen auf Tempolimit 80 auf der Autobahn zwischen Kufstein Süd und Nord zumindest den Postweg bewältigt. Ob es letztlich eine Verordnung gibt, steht jedoch in den Sternen.