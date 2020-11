Gedämpfter Start für das Tiroler Steinbockzentrum

Die Steinböcke aus dem Alpenzoo fühlen sich in ihrem Gehege am Schro­fen in St. Leonhard im Pitztal bereits wohl und daheim.

St. Leonhard – Eigentlich ist man mit der ersten Saison im Steinbockzentrum zufrieden. „Gut gelaufen“, und „sehr zufrieden“ sogar, wie Elmar Haid, der Bürgermeister von St. Leonhard, betont. Dennoch kommt er rasch auf das heuer alles beherrschende Thema zu sprechen. Denn natürlich habe die Covid-Pandemie für einen Dämpfer bei den Erwartungen gesorgt. Das Steinbockzentrum wäre nämlich ein ideales Ziel für den Bustourismus gewesen. Aber von 24 angemeldeten Fahrten tauchten dann letztlich nur zwei im hinteren Pitztal auf – und selbst diese Busse waren dürftig besetzt. Umso mehr freut es da die Verantwortlichen, dass man trotzdem „an die 8000 Besucher in zweieinhalb Monaten von Mitte Juli bis Anfang Oktober“ begrüßen durfte. „Von dem her muss man sagen, ein super Sommer“, bestätigt der Geschäftsführer des Naturparks Kaunergrat, Ernst Partl.

Auch wenn Corona von Anfang an bremste, so hatte man nach Plan begonnen: Ende Juni wurden die sieben Steinböcke aus dem Innsbrucker Alpenzoo in ihr neues, 2500 m² großes Gehege „am Schrofen“ gebracht und ausgelassen. Und dann gab es auch noch eine kleine Eröffnung mit hochrangigen Gästen: LH Günther Platter und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe beehrten das „Leuchtturmprojekt des Pitztales“.

Seit fünf Jahren wurde an der Verwirklichung dieses ambitionierten Projektes gearbeitet. An vorderster Stelle standen dabei der Naturpark Kaunergrat und die Gemeinde St. Leonhard. Denn hier wurde 1953 das Steinwild als Standort der Tiroler Landesjagd wieder angesiedelt. Als nunmehrige Projektpartner agierten EU (Regio Imst), Land Tirol, das Regionalwirtschaftliche Programm Pitztal (RWP), der TVB Pitztal, der Landesjägerverband und die Gemeinde St. Leonhard. Dazu kommen freilich noch die Tiroler Landesmuseen und der Alpenzoo. Nicht weniger als 3,7 Millionen Euro wurden investiert.

Im Mittelpunkt stehen derzeit die sieben Tiere im Steinbockgehege und das weithin sichtbare Haus am Schrofen, das an einen Wehrturm erinnert. Darin gibt es zum einen eine Fotoausstellung und auch eine Gastronomie. „Die wird auch sehr gut von Einheimischen angenommen“, freut sich Haid. Unter den gut 8000 Besuchern waren etwa 3000 der Pitztaler Sommercard zuzuordnen – also Touristen aus dem Pitztal selbst. Haid rechnet überhaupt, dass viele Gäste das Angebot heuer genutzt hatten. „Aber es gab auch viele einheimische Besucher von Innsbruck bis nach Landeck“, erkennt er ein entsprechendes Interesse in der Bevölkerung an der neuen Attraktion.