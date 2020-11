Innsbruck – Unsicherheit. Sorge. Anspannung. Die Begleitumstände bei der Budgeterstellung für die Stadt Innsbruck sind geprägt von der Corona-Krise. Der Gemeinderat hat heute Donnerstag den Voranschlag für das kommende Jahr sowie ein Investitionspaket in der Höhe von 81 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre zu beschließen. Vor allem Letzteres sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für einen Schlagabtausch und Attacken innerhalb der Koalition von Grünen, ÖVP, Für Innsbruck und SPÖ. Nun aber, so versichern die Regierungsmitglieder, ist man wieder gut miteinander und steht geschlossen hinter dem Budgetplan.