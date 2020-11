Seidl zurück im Weltcup: „Kann meine Leidenschaft ausleben“

Zurück in der Spur: Mario Seidl meldete sich nach langer Verletzungspause fit und will sich für den Weltcup-Auftakt empfehlen.

Innsbruck – Mario Seidl sitzt am Zitterbalken der Bergiselschanze und hat ein Ziel vor Augen. Für den ÖSV-Kombinierer begann nach Team-Bronze bei der Heim-WM 2019 in Seefeld eine lange Durststrecke. Beim letzten WM-Bewerb zog er sich einen Kreuzbandeinriss zu, im September letzten Jahres folgten bei einem Trainingssturz in Planica ein Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Nach langer Pause will der 27-jährige Pongauer beim Weltcupauftakt in Ruka (ab 27. 11.) im ÖSV-Aufgebot stehen.