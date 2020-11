Digitales Gästebuch für Gäste und Einheimische im Außerfern startet

Reutte – Rund 230 Wirte sowie 380 Hotels und Beherbergungsbetriebe mit Gastronomie müssen seit 19. Oktober 2020 auch im Bezirk Reutte die Daten ihrer Gäste beim Zutritt erfassen. „Wir rechnen mit einer Papierflut von 10.000 bis 20.000 Zetteln am Tag“, prognostizierte die Wirtschaftskammer Reutte bereits vor dem zweiten Lockdown und forderte daher ein einheitliches System für die digitale Gästeregistrierung.

„Das muss doch längst digital funktionieren“, sagte Winkler und holte mit IntraService-Chef Martin Nigg einen IT-Experten ins Beraterteam. Winkler wusste, dass es zwar ein Dutzend Registrierungs-Apps gibt, die digital arbeiten. Aber leider stünden viele unterschiedliche zur Wahl. „Wenn sich zwei Wirte zufällig für die gleiche Lösung entscheiden, ist das angenehm, würden aber alle Betriebe dieselbe verwenden, wäre es doch für alle am einfachsten.“ Auch Martin Nigg forcierte diesen Schritt.

Die eingesetzte Lösung heißt „feratel MyVisit-Pass“. Wie das einfache System funktioniert, wird auf der Informationswebsit­e pass.allesausserfern.at erklärt. Ist die kurze Ersteinrichtung einmal am eigenen Smartphone durchgeführt, werden die notwendigen Angaben am Gerät gespeichert und somit immer wieder verwendet. Beim Betreten eines Lokals kann der Gast mit der „MyVisitPass“-App einen QR-Code (am Tisch oder im Raum aufgestellt) scannen und einchecken. Beim Verlassen der Gaststätte sollte er wieder auschecken.