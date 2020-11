Kaum Wartungsarbeiten im Ohr: HNO-Arzt gibt Tipps zur Reinigung

In der Ohrmuschel angelangt, hat das Ohrenschmalz seine Funktion erfüllt und kann entfernt werden. Auch mit einem Wattestäbchen. In den Gehörgang sollten die Stäbchen aber nicht eingeführt werden, erinnert Thomas Rainer, Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Innsbruck. „Menschen ohne Beschwerden sollten den Gehörgang nicht reinigen, dann passiert am wengisten und man braucht nur selten einen HNO-Arzt.“