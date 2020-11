Lienzer Stadtmarketing-Chef „Die letzte Meile könnten wir selbst übernehmen“

Profi-Biker Alban Lakata demonstrierte bereits, wie umweltfreundliche Logistik per Lastenfahrrad in der Stadt Lienz aussehen könnte.

Lienz – Der Straßenverkehr in der Stadt ist zu einem großen Teil hausgemacht. Das soll sich möglichst zum Besseren wenden, hofft die Stadtführung. Es ist Halbzeit für jenes einjährige Forschungsprojekt der Technischen Universität Wien, das in Lienz und Umgebung die Möglichkeiten für eine neue City-Logistik untersucht. „Klima logisch“ erforscht die Machbarkeit einer sozial und ökologisch verträglichen neuen „Innenstadt- und Stadtraumlogistik“.

Der Warenverkehr hat sich grundsätzlich stark verändert. Der Internethandel bietet über Kurier-, Express- und Paketdienste die Zustellung bis zur Haustüre. Dieses Paketaufkommen wächst unaufhaltsam, die Großlogistik über Lkw zu niedergelassenen Händlern steigt nicht im gleichen Maße. „Hier möchten wir ansetzen“, meint der Stadtmarketing-Chef. Das in Bau befindliche Mobilitätszentrum der ÖBB eigne sich sehr für die Einrichtung eines Logistik-Umschlagplatzes. Im Idealfall würden die täglich zahllosen Kleinlieferungen nicht mehr in Transportern auf der Straße durch das Drautal bis nach Lienz chauffiert, sondern mit der Bahn. Am Umschlagplatz am Bahnhof in Lienz könnten regionale Dienstleister die „letzte Meile“ in der Zustellung übernehmen. Lastenfahrräder und Elektrofahrzeuge wären eine umweltgerechte Alternative, meint Januschke.