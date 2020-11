Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes als Erpresser ausgeforscht

Es war am Abend des 3. November, als der Security-Mitarbeiter in der Innsbrucker Innenstadt auf eine 24-jährige Einheimische traf. Zunächst gab sich der Mann in Uniform hilfsbereit und bot der sichtlich unter Schmerzen leidenden Fußgängerin an, sie mit dem Dienstauto nach Hause zu bringen. Die Frau nahm das Angebot zunächst an. Unterwegs erklärte allerdings der „Kavalier“, sie habe gegen die Covid-Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Dafür seien 350 Euro Strafe fällig. Die 24-Jährige weigerte sich zunächst und wollte die Polizei rufen. Dem Wachmann gelang es aber, das Opfer einzuschüchtern. Wenn die Polizei tatsächlich komme, werde es teurer. Schließlich gab die Innsbruckerin ihre Kontaktdaten an. Und der Security kündigte an, die 350 Euo später zu kassieren.