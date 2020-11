Silberhoamat Schwaz: Aus drei Heimen wurde eine große Familie

Mitten in der Corona-Zeit fand Ende Oktober die Umsiedelung in den Zubau mit zwei Wohnbereichen für insgesamt 30 Personen und 20 Einheiten betreutes Wohnen statt. Auch ein Kindergarten wurde am Areal errichtet. Der Umzug war eine Herausforderung. Dass kurze Zeit später die ersten positiven Corona-Fälle aufkamen, habe laut Mair aber nichts damit zu tun. „Es hat sich schon vorher abgezeichnet und beim Übersiedeln hatten wir zwar Hilfe, aber alles mit dem nötigen Abstand und Schutzvorkehrungen“, erklärt er. Die Verläufe bei den Erkrankten seien alle sehr milde, auch was die betroffenen Mitarbeiter angehe.

Trotz einiger Ausfälle im Dienstplan klappe der Arbeitsablauf nach wie vor sehr gut. Bisher hatte Mair die Leitung von zwei Altenwohnheimen in Schwaz inne. Heuer im Jun­i kam es zum Entschluss, alle drei Häuser unter einem Dach bzw. einer Leitung zu vereinen. Das habe nicht nur administrative Vorteile, sondern solle auch ein Miteinander und Synergien schaffen. So entstand die so genannte Silberhoamat. „Auch die Mitarbeiter können so in verschiedene Bereiche oder Häuser schnuppern“, sagt Mair. Laut ihm musste bisher kein Leasing-Arbeiter eingestellt werden. „Im Gegenteil, wir haben immer recht viele Bewerber und beschäftigen derzeit knapp 220 Mitarbeiter“, sagt Mair. Zudem stehen Ausbauten sowie der Neubau in Weidach an – die Belegschaft werde weiter anwachsen.