Thiem lehrt die „Big Three“ bei den Finals das Fürchten

London – Drei Siege in drei Duellen mit Tennis-Legende Roger Federer, drei Erfolge in vier Partien gegen Superstar Rafael Nadal und zwei Triumphe in vier Spielen gegen Branchen-Primus Novak Djokovic – so sieht Dominic Thiems Bilanz seit 2019 gegen die drei erfolgreichsten Spieler der Tennis-Geschichte aus. Mit dem achten Erfolg im elften der jüngsten Spiel­e gegen die „Big Three“ am Dienstag (7:6, 7:6 gegen bei den ATP Finals) bewies der 27-jährige Niederösterreicher, dass er jetzt der Mann für die großen Matches ist.

So oder so: Die Partien zum Saisonauskehr haben aufgrund der Corona-Pandemie im Gegensatz zum Vorjahr nichts von „Flasche leer“. Das unterstreicht auch Thiem: „Körperlich sind alle viel frischer und gesünder als die letzten Jahre zuvor nach der langen Pause in der Mitte der Saison.“ Einzig die frische Luft, die der 17-fache ATP-Turniersieger im Sommer vornehmlich in den österreichischen Alpen genoss, fehlt in der Bubble. „Den ganzen Tag nur zwischen Hotel und Anlage hin und her zu pendeln, ohne frische Luft, das laugt schon aus. Aber das Turnier ist richtig geil. Die Spiele hier sind wie ein Ritt auf der Rasierklinge, man darf keine leichten Fehler machen und keine Punkte herschenken.“