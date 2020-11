Trauer um Schuh-Proxauf

Innsbruck –Alpin-Rennläuferin für den SC Seefeld, den SC Seegrube und den Kitzbüheler Ski Club, dreifache WM- und daneben Olympia-Teilnehmerin 1948 in St. Moritz, dazu eine beachtliche Tennisspielerin mit einem Auftritt in Wimbledon, Rekordhalterin im Segelfliegen (1960), Luftfahrt-Unternehmerin und gewürdigt mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol: All das und viel mehr war Anneliese Schuh-Proxauf, die am Dienstag im Alter von 98 Jahren verstarb.