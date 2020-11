Uniqa Versicherung streicht rund jede zehnte Stelle in Österreich

Wien – Der öster­reichische Versicherer Uniqa will bis 2022 insgesamt rund 600 angestellte Mitarbeiter in der Gruppe abbauen – hauptsächlich in Österreich. Das ist Teil des Strategieprogramms, das Mittwochabend vom Uniqa-Aufsichtsrat abgesegnet wurde. Der Personalabbau soll „in möglichst großem Umfang“ durch natürlichen Abgang und einvernehmliche Vertragsauflösungen erreicht werden. Es sei ein Sozialplan vereinbart worden. Die Uniq­a hat in Österreich rund 6000 Mitarbeiter und konzernweit 13.000.