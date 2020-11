Leise Schritte statt große Töne bei Jungpapa Feller

Fieberbrunn –Es war ruhig um Manuel Feller in diesem Sommer. Zu ruhig um einen, der es gewohnt ist, laut zu sein, wenn es die Situation erfordert. Die Videos, in denen der 28-jährige Fieberbrunner mit seinen Kritikern abrechnet, haben im Ski-Weltcup-Geschäft ebenso Kultstatus wie seine Social-Media-Serie „Felli speaks his mind“, der Rap zur Corona-Krise mit Sonnenbrille auf dem roten Bobby Car seines Sohnes oder seine Sager zur heurigen Abstufung in den A-Kader („Heißt, es gibt zwei, drei Jacken weniger“).

„Die Vorbereitung in den vergangenen Wochen war die beste und ruhigste, an die ich mich erinnern kann“, schwärmte Feller bei der gestrigen Video-Konferenz und legte nach: „Es war von Vorteil, dass sich der Körper langsam an die Belastung gewöhnen konnte und wir die Intensität Schritt für Schritt erhöhen konnten. So gehe ich frischer und stärker in die Saison.“ Und die ist eine der schwierigsten in einer Karriere, die vor allem aufgrund körperlicher Probleme an Schwierigkeiten reich war. Nach einem neuerlichen Bandscheibenvorfall Ende 2019 versuchte der frühere Junioren-Weltmeister eine Saison zu retten, die so nicht mehr zu retten war. Platz elf zum Abschluss im Riesentorlauf von Hinter­stoder war das höchste der Gefühle – danach ging es von der Nationalmannschaft „bergab“ in den A-Kader. Dazu verabschiedete sich der Kopfsponsor von einem der beliebtesten Skifahrer Österreichs mit vielen Ecken und Kanten.