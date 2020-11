Corona-Maßnahmen: Durchhalteparolen und einiges an Kritik

Innsbruck – „Wir können nicht zusehen, wie das Gesundheitssystem vor unseren Augen zusammenbricht.“ Mit diesen eindringlichen Worten warb LH Günther Platter gestern im Landtag nicht nur für mehr Akzeptanz des zweiten harten Lockdowns, sondern mahnte gleichzeitig zum Einhalten aller verschärften Maßnahmen. Die Zahlen und deren Auswirkungen (siehe S. 3) seien massiver, als alle Experten vorhergesagt hätten, so Platter in seinem Lagebericht. Bedenke man, dass die Belastungs- und Belegungsspitzen in den Spitälern und Intensivstationen wohl erst in den kommenden Tagen bevorstünden, stehe es „Spitz auf Knopf“. Umso mehr rief der VP-Tirol-Chef die Bevölkerung auf, dem Ernst der Lage entsprechend zu agieren: „Zusammenhalten und Abstand halten.“