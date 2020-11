Unmut im Siedlerbund, Kritik an „Tirol Haltet Zsamm“

Innsbruck – Der umstrittene Obmann der gemeinnützigen Baugenossenschaft Siedlerbund Josef Altenweisl hält offenbar an der Generalversammlung am kommenden Samstag in Lienz fest. Obwohl die Bezirkshauptmannschaft Lienz die Versammlung mit geplanter Präsenzbeteiligung wegen der Corona-Situation untersagt hat, stemmt sich Altenweisl noch dagegen. Eindringlich weist die Behörde jedoch auf die stark steigenden Fallzahlen im Bezirk Lienz hin. „Aufgrund der großen Zahl an zu erwartenden Versammlungsteilnehmern, welche zudem aus allen Landesteilen anreisen, ergeht auch aus epidemiologischer Sicht der dringende Appell, die Generalversammlung in digitaler Form durchzuführen“, argumentiert die BH. Der Appell ist eine Vorgabe, die Generalversammlung muss digital durchgeführt werden.