Bahrains Außenminister fordert neue Nahost-Friedensgespräche

Bahrains Außenminister Abdellatif al-Sajani hat bei einem historischen Besuch in Israel neue Nahost-Friedensgespräche gefordert. Um Frieden im Nahen Osten zu erreichen, „muss der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst werden“, sagte al-Sajani bei einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo und Israels Premier Benjamin Netanyahu am Mittwoch. „Ich rufe beide Seiten auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um eine tragfähige Zweistaatenlösung zu erreichen.“