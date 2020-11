Zehnter Sieg im elften Spiel? Im Westderby gibt’s für Schwaz viel zu holen

Schwaz – Mit breiter Brust und Mund-Nasen-Schutz geht es für die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol zu Rekordmeister Bregenz. Im Westderby kämpft der Tabellenführer heute (18.30 Uhr/live laola1.at) am elften Spieltag um den zehnten Sieg. Nur noch ein Punkt fehlt bis zur „goldenen 20“. „Das sollte reichen, um ins obere Play-off einzuziehen“, sagt Kapitän Alex Wanitschek. Für die Tiroler gibt es im Ländle also viel zu holen. Im ersten Aufeinandertreffen mit Bregenz setzten sich die Adler zu Hause mit 24:22 durch. Ein enges Spiel erwartet Trainer Frank Bergemann auch diesmal. „Bregenz ist nur schwer einzuschätzen. An einem guten Tag kann dieses Team jeden schlagen, es fehlt aber die Konstanz.“ Nach einer Niederlage gegen Linz folgte ein Sieg in Graz.