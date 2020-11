654 Straßen, Wege, Plätze: Erstbegehung von Innsbruck

Stets nur 170 Meter am Stück durchstreifte Zimmermann die Stadt: von Vill über die Bögen (im Bild) zur Haller Straße.

Innsbruck – Gernot Zimmermann und seine Frau Ilse posieren bereitwillig für ein gemeinsames Foto. Ilse Zimmermann hat das Unternehmen ihres Mannes mit 4000 Fotos dokumentiert. Erst wählen wir das bekannteste Fotomotiv der Landeshauptstadt, die Häuserfassade von Mariahilf. „Erst durch die Erstbegehung ist mir aufgefallen, dass sich auch am Burggraben so schöne bunte Häuser befinden“, sagt der Innsbrucker, der über seine Heimatstadt schon mehrere launige Bücher veröffentlicht hat.

Gernot Zimmermann mit Ilse am Marktplatz.

Diesmal nahm er sich vor, die gesamte Landeshauptstadt abzugehen und keine Straße auszulassen. „Ich habe das auch geschafft, nur zweimal musste ich meine Marschrichtung ändern, da die Straße von einer Seite gesperrt war“, erzählt er. Von März bis Juli hat er 320 Kilometer zurückgelegt, unterbrochen von vielen Pausen. „Ich leide an der so genannten Schaufensterkrankheit, einer Durchblutungsstörung, im linken Bein, ich konnte am Stück nur 220 Schritte gehen, das sind etwa 170 Meter.“