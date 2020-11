Der FC Wacker reist mit einer breiten Brust zum Spitzenspiel nach Klagenfurt

In der letzten Saison kassierte der FC Wacker in den beiden Ligaspielen gegen Klagenfurt zehn Treffer (2:4 im Herbst im Tivoli; 1:6 zum Saisonabschluss im Wörtherseestadion). Immerhin drei Kicker stehen heute in der Anfangself der Tiroler, die letzte Saison gegen die Austria trafen: Stürmer Ronivald­o (beim 3:2 der Lustenauer in Kärnten), Atsushi Zaizen (bei der finalen 1:6-Pleite) und Markus Wallner, der am 13. September 2019 bei der 2:4-Niederlage im Tivoli den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte. Mit der Vergangenheit will sich der 24-Jährige erst gar nicht lang beschäftigen, für den heutigen Schlager lieferte Wallne­r gestern eine klare Ansage ab: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind bereit und wollen an Klagenfurt vorbeiziehen.“