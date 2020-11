Naturwissenschaft online im Grazer Joanneum zu erleben

Am Samstag (21. November) beteiligt sich Österreich zum zehnten Mal an der „Europäischen Theaternacht“. Nachdem alle Programme coronabedingt abgesagt werden mussten, finden stattdessen zwei Videokonferenzen statt, die über Livestreams mitverfolgt werden können. Fragen und Anmeldungen per E-Mail an: office@theaternacht.at. Die Teilnehmer-Anzahl ist begrenzt. Zugangsdaten und Onlinebeiträge der beteiligten Theater sind unter www.theaternacht.at abrufbar.