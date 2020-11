Schlosskauf in Matrei in Osttirol unter der Lupe

Matrei i. O. – Der Kauf von Schloss Weißenstein durch die Felbertauernstraßen AG (FAG) liegt durchaus im öffentlichen Interesse. Das erklärt die zuständige Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf auf eine Anfrage der NEOS. Das mittelalterliche, sehr desolate Gebäude in Matrei in Osttirol hatte zuvor drei Eigentümer und stand leer. Die NEOS wollten Details rund um den Verkauf in Erfahrung bringen. Nicht zuletzt, weil sie Zweifel am Nutzen einer solchen Transaktion haben.