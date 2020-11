Chance auf Südabfahrt unweit der Schlossgalerie in Landeck

Landeck – Die Chancen, dass Landeck in absehbarer Zeit eine Südabfahrt bekommt, sind mit dem Verkauf des Traditionshotels Schwarzer Adler sprunghaft gestiegen. Das sagte Stadtchef Thomas Hittler diese Woche in Zusammenhang mit der Großbaustelle Schlossgalerie. „Es hat konstruktive Gespräche mit den neuen Hotelbesitzern gegeben“, so Hittler, „für eine Südabfahrt müsste auch Hotelgrund genutzt werden.“

Eine Verbindungsstraße, die von der Innpromenade aus in die Landecker Straße L76 einmünden würde, wäre „ein Gewinn“ für die Bezirksstadt – eine deutliche Verbesserung der beengten Verkehrssituation in der südlichen Malserstraße, sagte der Stadtchef. Vorerst soll das Projekt mit dem Raumplaner abgestimmt werden.

Über die angedachte Straßenverbindung soll der Verkehr stadtauswärts geführt werden. „Eine Fahrtrichtung stadteinwärts zum Innparkplatz kann ich mir nicht vorstellen. Dazu müsste eine Abbiegespur eingerichtet werden“, erläuterte der Stadtchef. „Nur ist in diesem Bereich zu wenig Platz vorhanden.“ Ob das Projekt „aus einem Guss“ in Abstimmung mit der Schlossgalerie realisiert werden könnte, „wäre sicher wünschenswert“.

Die Idee einer Südabfahrt ist nicht neu: Schon vor Jahrzehnten hatten Verkehrsplaner plädiert, die schwierige Situation an der Einfahrt in die Bezirksstadt zu verbessern: Die Innpromenade und die damalige Reschenstraße sollten zwecks Verkehrsentflechtung verknüpft werden. Doch die Realisierung scheiterte an der fehlenden Einwilligung der Hotelbesitzer und an den hohen Kosten.