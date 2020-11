Tiroler Rudigier zog am Stubaier Gletscher ins Freeski-Weltcup-Finale ein

Auch die weiteren jungen ÖSV-Athleten zeigten, was in ihnen steckt: Der Vorarlberger Julius Forer landete auf Platz 17, der erst 15-jährige Daniel Bacher (Stubaital) erreichte bei seinem ersten Weltcup-Antritt Platz 20. Für Nicolas Biembacher (Hopfgarten) gab es am Ende Platz 28. Die Tirolerin Laura Wallner sprang nach ihrer langen Verletzungspause auf den 16. Rang. Nicht ganz nach Plan verlief die Qualifikation für die rot-weiß-roten Weltcup-Routiniers: Lara Wolf (Platz 20), Lukas Müllauer (Platz 53) und Sam Baumgartner (Platz 55) scheiterten in beiden Qualifikationsläufen und konnten sich nicht für das heutige Finale der besten acht Damen und 16 Herren qualifizieren.