Tiroler Streichquartett „Quartissimo“ bei „Stars & Talente“

Unter dem Motto „Stars & Talente“ präsentiert der ORF ab 6. Dezember in ORF III Kultur und Information ein neues TV-Format zur Förderung des musikalischen Klassiknachwuchses in Österreich. In der vorerst achtteiligen Reihe bittet Leona König, ihres Zeichens Initiatorin des erfolgreichen Musikförderpreises „Goldene Note“ und Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder, gemeinsam mit Stars der Klassikszene junge Talente vor den Vorhang.