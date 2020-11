Viermal hinten, am Ende vorne: Haie siegen gegen Villach

Innsbruck – Was nützt ein Powerplay-Treffer innerhalb der ersten zehn Sekunden (1:1 durch Sam Herr/3.) oder ein Abstauber-Treffer eines Verteidigers (Jonathan Racine/13.), wenn man sich defensiv zu viele Unzulänglichkeiten leistet? Die Haie konnten am Donnerstag im ersten Abschnitt gegen die Kärntner zwar zweimal einen Rückstand egalisieren, nach 20 Minuten stand es aber 2:3, weil sich u. a. ein abgefälschter Schussversuch schon nach knapp zwei Minuten hinter HCI-Goalie René Swette ins Tor gesenkt hatte und man beim dritten Treffer in einen Konter lief.