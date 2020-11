VC Tirol will den dritten Sieg einfahren, TI wartet auf die PCR-Tests

Innsbruck – Das Coronavirus hat die letzten beiden Wochen bei den TI-abc-fliesen-volley ordentlich für Wirbel gesorgt: Sechs Spielerinnen und Headcoach Roe Her­nandez hatten ein positives Ergebnis erhalten. In dieser Woche durften alle wieder trainieren – vor dem Heimauftritt am Sonntag gegen Hartberg wartet man aber noch auf grünes Licht.

Bereits morgen schlägt der VC Tirol in Trofaiach auf. Dort wollen die „Gelben“ den dritten Saisonsieg einfahren. Obfrau Therese Achammer stellte bereits in der Vorwoche fest: „Es liegt an kleinen Fehlern zu ungünstigen Zeitpunkten.“