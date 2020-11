Südtirol beginnt mit Corona-Massentests

An 184 Standorten in Südtirol werden von Freitag bis Sonntag Corona-Massentests durchgeführt. So viele Menschen wie möglich sollen getestet werden. Damit wolle man die Infektionsketten brechen und monatelange Einschränkungen vermeiden, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP). Erklärtes Ziel sei es, rund 70 Prozent der Bevölkerung zu testen. Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig und kostenlos.