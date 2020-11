PVA schätzt bis zu 70.000 Personen für Frühstarterbonus

Der statt der abschlagsfreien Hacklerregelung ab 2022 geplante Frühstarterbonus wird im ersten Jahr voraussichtlich rund 60.000 bis 70.000 Personen zugutekommen. Etwa die Hälfte davon werden Frauen sein, so die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Diese Personen werden 2022 in Pension gehen und die Voraussetzungen erfüllen. Das bedeutet, dass sie zwischen dem 15. und dem 20. Lebensjahr zumindest 12 Monate an Beitragszeiten erworben und insgesamt 25 Versicherungsjahre haben.