Arbeit im Home Office nur zum Teil selbstbestimmt

Apropos Arbeitszeit: Für eine knappe Mehrheit ist diese zumindest in einem gewissen Ausmaß individuell gestaltbar. Für 53 Prozent war eine Arbeitszeit bzw. Kernarbeitszeit genau festgelegt - 83 Prozent konnten sich aber wenigstens einen Teil selbst flexibel einteilen. „Es kann zum Beispiel sein, dass jemand eine Kernarbeitszeit von 10 bis 15 Uhr hat, aber sich den Rest frei einteilt“, so der Soziologe Jörg Flecker zur APA. Trotzdem besteht die Gefahr einer Entgrenzung der Arbeit, also ein Ausdehnen über klar festgelegte und begrenzte Arbeitszeiten und über klare Zuständigkeiten hinaus. Für 57 Prozent verteilte sich die Arbeit „von früh bis spät“. Damit sei eine klare und verlässliche Trennung zwischen Arbeitszeit und Hausarbeits- und Familienzeit bzw. Freizeit für einen großen Teil der Arbeitnehmer im Home Office nicht gegeben. Keinen signifikanten Unterschied gab es zwischen Führungskräften und untergeordneten Arbeitnehmern.

Die Forscher orten aufgrund der Ergebnisse einen Bedarf an Regulierung bezüglich Arbeitszeit, Erreichbarkeit und Kontrolle. „Es braucht klare Vereinbarungen darüber, wann jemand im Home Office erreichbar ist oder nicht. Da sehen wir im Moment eine deutliche Entgrenzung der Arbeit, manche fühlen sich auch verpflichtet, ständig erreichbar zu sein. Mehr Klarheit, was an Erreichbarkeit erwartet wird und was nicht, würde helfen“, meinte Flecker.