Tiroler Instrumentenbauer Tutz: Visionär, Erfindergeist und Meister

Innsbruck – Seine Instrumente sind in der Musikwelt kostbar begehrt und werden es bleiben wie die eines anderen klangvisionären Tirolers. Nun trennen Jakob Stainers Geigen und Rudolf Tutz’ Flöten und Klarinetten gut drei Jahrhunderte, aber die Vorstellung spezieller Berührungspunkte beider Tiroler Instrumentenbauer liegt nahe. Da waren die handwerklichen Vorlaufzeiten, Tischlerei bei Stainer, Metallgewerbe und Bildhauerei bei Tutz, die wesentlichen Lehrzeiten des Älteren in Italien und des Jüngeren in der väterlichen Werkstatt sowie in Bremen. Später die kommunikationsreichen Reisen, aufsehenerregende Werkstücke der Meister, die ihnen den internationalen Ruf eintrugen.

Da waren aber vor allem die einzelgängerischen Genieleistungen beider, weil es keine Dogmen weiterzureichen gab. Sie arbeiteten allein, was sie in sich trugen an Erfindergeist, Intuition, Klangvorstellung, künstlerischem Instinkt, Phantasie, Experimentiermut, Unabhängigkeit ihres wachsenden Wissens und wohl auch Eigensinn war ihr Ureigenes. Stainer beschäftigte keine Lehrlinge und Tutz für seinen Bereich auch nicht. Sein Sohn Rudi Tutz jun., der das Musikhaus seit 2003 führt, berichtet: „Für ihn war das Resultat das alles Entscheidende. Auf welchem Weg man dahin gekommen war, war nicht so wichtig. Mein Vater hat mir Dinge ganz kurz gezeigt: ,Schau, so mache ich’s‘, sagte er, und dann hieß es: ,Jeder, wie er will.‘ Und wenn ich manchmal gefragt habe, ‚Wie macht man es am besten?‘, war die Antwort oft: ‚Ich weiß es selber nicht.‘“