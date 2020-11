Streit um Herbert Kickls alte „Leibgarde“ entfacht

Die Truppe soll über ein eigenes Büro verfügt haben und in Ermittlungen in der radikal-islamistischen Szene eingebunden gewesen sein. „Es wird überprüft, ob es so eine Gruppe gegeben hat und ob sie für eine effiziente Aufgabenerfüllung erforderlich ist“, erklärte dazu Patrick Maierhofer, Sprecher des Innenministeriums.