„Stinker werden teurer“: Freude und Zorn über Reform

Wien – Schon am Freitagabend wurde das Gesetzespaket zur Ökologisierung des Steuersystems im Nationalrat eingebracht. Am Samstag präsentierten Vizekanzler Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen die weiteren Schritte. Zentraler Punkt ist die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für emissionsstarke Autos. „Die Stinker werden teurer“, so Kogler.