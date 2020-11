Wiens Stadtparlament konstituiert sich am 24. November

Nach der Wien-Wahl am 11. Oktober erfolgt kommende Woche der Start in die neue Legislaturperiode. Am 24. November konstituieren sich der Wiener Gemeinderat und Landtag. Erstmals wird dabei eine SPÖ-NEOS-Regierung ins Amt eingeführt. Ungewöhnlich ist aber auch der Ort. Die Sitzung findet im Festsaal des Wiener Rathauses statt.