Innsbruck – Der Herbst und der beginnende Winter haben das Problem mit den großen Beutegreifern in den Hintergrund gedrängt. 150 Schafs-und Ziegenrisse wurden im heurigen Sommer Wölfen zugeordnet. Laut Landesregierung konnten die Spuren von neun verschiedenen Wölfen in Tirol nachgewiesen werden. Schon seit Monaten wogt deshalb eine Diskussion über die Entnahme von Problemwölfen politisch hin und her, doch der Wolf unterliegt in Österreich strengen Schutzkriterien. Ein Abschuss ist kaum möglich, die Schaffung von wolffreien Zonen steht darüber hinaus nicht im Einklang mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) der Europäischen Union.