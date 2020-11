Grünes Licht bei TI und Modusänderung in der zweiten Bundesliga

Innsbruck –„Alles im grünen Bereich“, verkündete TI-abc-fliesen-volley-Obmann Michael Falkner am Freitag nach der Auswertung der Corona-Tests kurz nach 17 Uhr: Sein­e Volleyball-Damen dürfen morgen (15 Uhr, USI) das Spiel gegen Hartberg bestreiten. Der VC Tirol schlägt am Samstag (18 Uhr) in Trofaiach auf.