Ein Punkt für den FC Wacker Innsbruck nach sehenswerter Führung

Klagenfurt –Nach zuvor drei Siegen in Serie schritten die Wacker-Kicker am Freitag im Wörthersee-Stadion mit breiter Brust auf den Rasen, was eine erste akrobatische Einlage von Ronivaldo – die Hausherren klärten in Minute eins vor der Linie – untermauerte. Nur drei Minuten später kratzte Wacker-Kapitän Lukas Hupfauf einen Pecirep-Kopball ähnlich akrobatisch von der eigenen Torlinie.