Ärger über „Schuldenberg“ bei der Innsbrucker Opposition

Verteilt auf den großen Saal in der Messe Innsbruck tagten die Gemeinderäte am Donnerstag.

Innsbruck – Am Donnerstagabend hat der Innsbrucker Gemeinderat mit den Stimmen der Koalitionsparteien Grüne, ÖVP, Für Innsbruck und SPÖ das Budget für das kommende Jahr 2021 beschlossen. Die Oppositionsparteien sind mit dem Voranschlag alles andere als zufrieden. „Ich bin froh, dass wir überhaupt ein Budget zusammenbekommen haben, deshalb habe ich den Teilbereichen zugestimmt“, erklärt ALI-Gemeinderat Mesut Onay. Das Gesamtbudget hat er jedoch abgelehnt. „Die Regierung hat über die letzten Jahre die Handlungsspielräume derart verspielt, dass sie ohne Zusatzverschuldung den erhöhten sozialen, Corona-bedingten Bedürfnissen nicht mehr nachkommen kann“, erklärt Onay.

Gemeinderat Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck) hat kein Vertrauen in den vorliegenden Entwurf. „Wir werden erst in einem Jahr erfahren, ob das Budget 2021 das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist. Das Damoklesschwert der ,Budgettäu-schung‘ schwebt über Innsbruck“, sagt Depaoli.

„Der Schuldenberg der Stadt ist inzwischen so hoch wie der Patscherkofel“, wettert Liste-Fritz-Gemeinderat Thomas Mayer. Die Stadtregierung habe in den letzten Jahren weit über ihre finanziellen Verhältnisse gelebt und bei Projekten Mehrkosten verursacht. „Jetzt ist kaum Geld für Notwendiges und Sinnvolles da. Nicht für die Wirtschaftstreibenden in der Altstadt, nicht für die Absicherung der 2200 Arbeitsplätze dort im Herzen der Stadt“, ärgert sich Mayer.