Kitzbühel –„Bitte recht freundlich“, heißt es seit knapp zwei Jahren in Kitzbühel. Seit Jänner 2019 ist in der Stadt ein Radargerät im Einsatz. Der stadteigene Blitzer kommt im Ortsgebiet an vier Standorten zum Einsatz. Ein Goldgriff für die Stadt, wie sich nach nun fast zwei Jahren herausstellt. Denn nicht nur, dass die Geräte an den neuralgischen Stellen für Sicherheit sorgen, sie lassen auch die Stadtkasse recht ordentlich klingeln.