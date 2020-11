Vorhang auf für den Jugendfilm in St. Johann

St. Johann i. T. – Es hätte eines der Highlights für Schüler im Raum St. Johann werden sollen: das dreiwöchige Kinder- und Jugendfilmfestival Kikiplexx in der Alten Gerberei in St. Johann. Auch viele Lehrer, wie etwa Brigitta Krimbacher, Direktorin des St. Johanner Gymnasiums, begrüßten die pädagogisch wertvolle Veranstaltung, weil es gerade in Corona-Zeiten zu wenig Kultur gebe. Zudem gibt es eine sorgfältige Auswahl an Filmen von hoher Qualität und Nachhaltigkeit für die jeweiligen Alters- und Schulstufen sowie umfangreiches Lehrmaterial.