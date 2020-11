Telfs – Die Hotelkette „Harry’s Home“ der Familie Ultsch expandiert weiter. Gestern erfolgte in Telfs der Spatenstich zum insgesamt zehnten Hotel der Gruppe (davon sind sechs fertig gestellt und in Betrieb), dem ersten in Tirol. Das Haus mit etwa 85 Studios und Apartments sowie 60 Tiefgaragenplätzen ist Teil eines Baukomplexes, bei dem das Bauunternehmen Swietelsk­y auch einen Wohnbautrakt mit 35 Wohnungen errichtet. 13 Millionen Euro investiert die Hoteliersfamilie Ultsch in ihr Hotel auf einem ehemaligen Industriegelände zwischen Schwimmbad und Sportzentru­m. Die Eröffnung ist für Mai oder Juni 2022 angedacht.