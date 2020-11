Reku investiert in Radfeld 8,5 Millionen Euro

Radfeld – Der Tiroler Anlagenbauer und Baugruppenfertiger Reku erweitert und modernisiert den Standort in Radfeld und investiert dafür rund 8,5 Millionen Euro, wie das mittelständische Unternehmen in einer Aussendung mitteilt. Damit sollen zu den bestehenden 90 Arbeitsplätzen 50 zusätzliche Jobs in der Region geschaffen werden.