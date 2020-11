Ausstellung im Prado: Große Polemik für späte Wiedergutmachung

Madrid – Die Ausstellung sollte eine späte Wiedergutmachung werden. Jahrhundertelang wurden Frauen in der Kunstwelt ignoriert und unterdrückt. Auch in der 200-jährigen Geschichte des Madrider Prado-Museums verschwanden die meisten Werke von Künstlerinnen meistens im Keller. Mit „Invitadas“ versucht der Prado nun, seine eigene frauenfeindliche Geschichte zu beleuchten und Malerinnen eine Plattform zu geben. Die Ausstellung ruft dennoch auch Kritiker auf den Plan.

Insgesamt 60 Werke von Künstlerinnen aus dem 19. und 20. Jahrhundert werden ausgestellt. Die meisten aus dem Bestand des Prados. In weiteren 70 Werken von männlichen Künstlern wird die Rolle der Frauen in der Gesellschaft und in der Kunstwelt der Epoche dargestellt.

Feministische Künstlerinnen-Verbände stören sich in der aktuellen Ausstellung u. a. an dem ungeschickt ausgewählten Titel. „Invitadas“ bedeutet „Eingeladene“. „Indirekt suggeriert der Prado damit, dass Frauen immer noch nicht ganz zum Kunstbetrieb dazugehören“, ärgert sich die spanische Kunstkritikerin Rocio de la Villa. Und auch das spanische Observatorium für Frauen in der bildenden Kunst bezeichnet die Ausstellung als eine „verpasste Gelegenheit, eine beschämende Lücke in unserer Geschichte zu schließen“.