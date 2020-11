Tiroler SPÖ-Chef Dornauer will Null-Lohnrunde für Politiker

Der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer will in der Corona-Krise mit einer Null-Lohnrunde für Politiker ein Zeichen der Solidarität setzen. „Für Regierungsmitglieder und Abgeordnete gilt: Unser Job und unser Einkommen sind auch in der Krise garantiert, wir sind nicht von Arbeitslosigkeit bedroht oder von Kurzarbeit betroffen.“ Mit dem Verzicht auf eine Anhebung der Politikergehälter würde die Politik nur einen sehr, sehr kleinen Solidarbeitrag leisten, „aber wir sollten bewusst ein Zeichen setzen“. Hier könne man in Tirol mit gutem Beispiel vorangehen. Für Dornauer werde es früher oder später Solidarbeiträge geben müssen, „um die Auswirkungen der Krise abzufedern“, so Dornauer.