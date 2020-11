Verfahren gegen Seeber abberaumt

Innsbruck – Wie sehr das Coronavirus auch in behördliche Verfahrensabläufe eingreift, zeigt der geplante Prozess gegen Ex-EU-Parlamentarier Richard Seeber. Vor genau einem Jahr war gegen den damaligen Leiter des Brüsseler Europaregion-Tirol-Büros Anklage wegen schweren Betruges erhoben worden – für Seeber und den Zweitangeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Am Montag sollte nun am Landesgericht ein viertägiger Prozess mit 27 Zeugen zum Vorwurf eines 409.956-Euro-Betruges am EU-Parlament beginnen. Doch musste dieser nun vollständig bis zumindest Jänner abberaumt werden.